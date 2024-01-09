İsrail Hizbullah Komutanının Cenazesi Sırasında Saldırdı! Hizbullah'tan Sert Uyarı

İsrail, Lübnan Hizbullahı'nın komutanı Tavil'in Hirbet es-Slim beldesindeki evi yakınlarına art arda iki saldırı gerçekleştirdi. Saldırı, cenaze töreninin yapılacağı alana sadece 1-2 kilometre mesafede gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Törenin yapılacağı alanda yoğun şekilde İsrail İHA'larının sesleri duyulmaya devam ediyor.

Öte yandan IRNA'nın aktardığı bilgiye göre, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı bir açıklama yaptı. Açıklamada İran'a sert uyarılarda bulundu. Genel Sekreter, "Savaşın Lübnan'dan yayılmasını istemiyoruz ama İsrail savaşı genişletmeye kalkışırsa, karşılık ve yüzleşme kesin olacaktır; her ne kadar gerekiyorsa." ifadelerini kullandı.