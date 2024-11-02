İsrail İran'ı durdurmakta kararlı

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, İran’ın varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalması durumunda nükleer doktrinde değişikliğe gidebileceklerini söyledi.

Harrazi, “Şu anda da nükleer silah üretme kapasitesine sahibiz. Tek engel, rehberin bunu yasaklayan fetvası” dedi.

İsrail saldırganlığını dizginlemek için askeri, diplomasi ve siyasi hamleler yapan İran, şimdi de nükleer kartını gösterdi.



Açıklama İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı ve İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Kemal Harrazi’den geldi. Harrazi, ezber bozan bir çıkış yaptı.

- Eğer İran, varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalırsa nükleer doktrininde değişikliğe gidebilir. Şu anda da nükleer silah üretme kapasitesine sahibiz. Ancak tek engel, rehberin bu durumu yasaklayan fetvasıdır. İran olarak Batılıların ve Avrupalıların hassasiyetlerinden dolayı füzelerin menzillerini sınırlı tutuyorduk. Ancak özellikle ülkemizin ulusal egemenliği başta olmak üzere birçok konuda bizim hassasiyetlerimizi gözetmedikleri için bizde onların bu konudaki hassasiyetlerimi dikkate almayacağız. Bu anlamda füzelerimizin menzillerini arttırabiliriz.

Lübnan merkezli El Meyadin’e konuşan Harrazi, İsrail’in son İran saldırısını da değerlendirdi. "Siyonist rejim, İran'a ilişkin hesaplarında hata yaptı" diyen Harrazi, İran’ın kesinlikle uygun zamanda ve uygun şekilde İsrail’e karşılık vereceğini belirtti.