İsrail, Lübnan'a kara saldırısı mı başlatıyor? Askeri araçlar Lübnan sınırına hareket ediyor

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini "askeri yasak bölge" ilan etti ve buralara girişi yasakladı. Öte yandan İsrail askeri araçlarının da kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı mı başlatıyor? Askeri araçlar Lübnan sınırına hareket ediyor
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İsrail ile Lübnan arasında gerilim yükseliyor. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalar, İsrail'in saldırılarını artırmasıyla birlikte sürüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu.

ASKERİ ARAÇLAR LÜBNAN SINIRINA HAREKET EDİYOR

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini "askeri yasak bölge" ilan ettiğini ve buralara girişin yasaklandığını bildirdi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu.

İsrail, Lübnan'a kara saldırısı mı başlatıyor? Askeri araçlar Lübnan sınırına hareket ediyor - Resim : 1

ABD basınında çıkan haberlerde İsrail'in Lübnan'a "karadan sınırlı işgale" her an başlayabileceği ifade edilmişti. CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, "İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik ilk başta planlanandan daha sınırlı bir kara saldırısı düzenleyeceğine ve bunun her an başlayabileceğine inandıklarını" söylemişti.

Son olarak İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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