İsrail Mescid-i Aksa'da Terör Estiriyor! AA Muhabiri İsrail Polisinin Müdahalesi Sonrası Hastanelik Oldu

İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'te Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere engel oldu. İsrail polisi, bölgede çekim yapmak isteyen AA foto muhabirini de yaraladı. Muhabirin ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İsrail Mescid-i Aksa'da Terör Estiriyor! AA Muhabiri İsrail Polisinin Müdahalesi Sonrası Hastanelik Oldu
Editör: Uğur Çam
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere karşı saldırıları devam ediyor. Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere izin vermeyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın çevresinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Bölgeye basın mensupları da alınmadı. Belli bir noktanın ilerisine geçmelerine izin verilmeyen basın mensuplarına, İsrail polisi insanlık dışı saldırı gerçekleştirdi. 

İsrail Mescid-i Aksa'da Terör Estiriyor! AA Muhabiri İsrail Polisinin Müdahalesi Sonrası Hastanelik Oldu - Resim : 1

CNN Türk canlı yayınına yansıyan görüntülerde, İsrail polisinin bir basın mensubuna müdahale ettiği görüldü. Basın mensubu, İsrail polisinin müdahalesi sonucu yaralandı. İsrail polisinin gazeteciye silahla vurduğu ve yerde tekmeler attığı kameralara yansıdı.

İsrail Mescid-i Aksa'da Terör Estiriyor! AA Muhabiri İsrail Polisinin Müdahalesi Sonrası Hastanelik Oldu - Resim : 2

İsrail polisinin saldırdığı ve yaralanarak hastaneye kaldırılan basın mensubunun o bölgede çekim yapmaya çalışan AA foto muhabiri olduğu öğrenildi. Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Akboyraz, yaralanan gazetecinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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# israil # mescid-i aksa # Anadolu Ajansı
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