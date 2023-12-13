İsrail Okulu Havaya Uçurdu!

İsrail ordusu tarafından Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okul havaya uçuruldu. Diğer bir okula ise baskın düzenledi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, günler süren bombardımanın ardından İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ni kuşattığını açıkladı. Tanklarla kuşatılan hastaneye giriş çıkışların hedef alındığı açıkladı.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait okul binalarının yıkıldığı ve ardından bir grup İsrail askerinin sevinç gösterileri yaptığı görülüyor.