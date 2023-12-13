İsrail Okulu Havaya Uçurdu!
Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını aralıksız sürdüren İsrail ordusu, bu kez Beyt Hanun'da BM'ye ait bir okulu havaya uçurdu.
İsrail ordusu tarafından Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okul havaya uçuruldu. Diğer bir okula ise baskın düzenledi.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, günler süren bombardımanın ardından İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ni kuşattığını açıkladı. Tanklarla kuşatılan hastaneye giriş çıkışların hedef alındığı açıkladı.
Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) ait okul binalarının yıkıldığı ve ardından bir grup İsrail askerinin sevinç gösterileri yaptığı görülüyor.
Israel bombs a United Nations run school in Gaza with US bombs and the full support of Washington.— Fiona Edwards (@Fio_edwards) December 12, 2023
The true barbaric character of US imperialism and its proxy, Israel, is on full display for the whole world to see. pic.twitter.com/DyvHDG6MKf