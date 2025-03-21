İsrail, Gazze'de Türk hastanesini vurdu

İsrail Gazze’de Türkiye’nin inşa ettiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurdu. İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırıları yanıtsız kalmadı. Kassam Tugayları ve Yemen Silahlı Kuvvetleri Tel Aviv’i vurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurdu.



Hamas'ın hastaneyi askeri amaçla kullandığını iddia eden İsrail, 7 Ekim 2023'ten sonra hastaneyi işgal edip askeri üs yapmıştı.



TİKA tarafından 2017’de inşaatı tamamlanan hastane, 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.



İsrail tankları ise Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine girerek yoğun saldırılar düzenledi. Eş zamanlı olarak savaş uçakları da şehri bombaladı.



Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları sürerken Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerin genişletilmesi" talimatı verdiğini açıkladı.



İsrail’in Gazze’ye saldırıları ise yanıtsız kalmadı. Kassam Tugayları, Tel Aviv'i füzelerle vurdu.



Yemen Silahlı Kuvvetleri ise İsrail'in Tel Aviv kentinin güneyindeki bir askeri hedefi hipersonik balistik füzeyle hedef aldı.



Yemen bir gün önce de Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Kızıldeniz'deki ABD'nin uçak gemisine operasyon yaptı.



Yemen Silahlı Kuvvetlerinin operasyonunun ardından Kassam Tugayları mesaj yayınladı. Mesajda “Yemen ve Gazze'nin İsrail'de kesişen füzeleri yalnız olmadığımızı gösterdi” ifadeleri kullanıldı.



İsrail’de ise Başbakan Benjamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden alması tartışmaları neden oldu.



Ülke tarihinde ilk kez Şin-Bet Direktörü görevden alındı.



Olayın ardından Batı Kudüs’te Benjamin Netanyahu’nun konutu önünde toplanan göstericiler görevden alma kararını ve Gazze saldırılarını protesto etti.