İsrail ordusu, Lübnan'a son 24 saatte 121 hava saldırısı düzenledi

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'a düzenlediği hava saldırısı sayısının ise 12 bin 323'e çıktığı belirtildi.

Raporda ayrıca İsrail'in devam eden bombardımanı nedeniyle yerinden edilen sivillerin barınması için açılan sığınma merkezi sayısının 1145 olduğu aktarıldı.

Söz konusu merkezlere yerleştirilen Lübnanlıların sayısının 190 bin 740'a ulaştığı ve İsrail bombardımanı nedeniyle göç dalgasının sürdüğü ifade edildi.

Lübnan'dan Suriye'ye 23 Eylül-5 Kasım tarihlerinde 561 bin 794 kişinin geçiş yaptığı, bunlardan 369 bin 55'inin Suriyeli ve 192 bin 739'unun Lübnan vatandaşı olduğu kaydedildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.