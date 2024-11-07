Trump'ın maaşı ne kadar olacak?

Eski başkan Donald Trump, ikinci kez ABD Başkanı seçildi. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, ocakta göreve başlayacak. Donald Trump'ın maaşı belli oldu. Ancak Trump'ın asıl servetinin sosyal medyadan artacağı belirtildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
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Donald Trump, Trump Media & Technology Group adlı sosyal medya şirketinin hisselerinden milyonlarca dolar kazanç sağlıyor. Trump’ın sahibi olduğu Truth Social platformu, özellikle son aylarda hızla değer kazandı. Şirketin hisse fiyatı yıl başından bu yana yüzde 100’ün üzerinde arttı ve sadece geçen ay yüzde 85 değer kazandı. Bu artışlar, Trump’ın medya şirketi üzerinden ciddi bir servet kazanabileceğini gösteriyor. ABD Başkanlı olan Trump'ın maaşı yıllık 400 bin dolar olacak.

SERVETİ TARTIŞILIYOR

Trump’ın net serveti konusunda farklı görüşler var. Bloomberg’e göre Trump’ın serveti şu an 6,49 milyar dolar. Forbes ise geçen hafta yaptığı tahminde bu miktarı 8 milyar dolar olarak belirtti. Wall Street Journal ise bu rakamın daha yüksek olduğunu, Trump’ın servetinin 7,5 ila 10 milyar dolar arasında olabileceğini öne sürdü. Trump’ın asıl kazanç kaynağı olan emlak yatırımları, servetinin temelini oluşturmaya devam ediyor.

 NET KAZANCI DÜŞEBİLİR

Trump’ın medya şirketindeki 114,75 milyon hissesinin toplam değeri kağıt üzerinde oldukça yüksek. Ancak Florida Üniversitesi’nden finans profesörü Jay Ritter’a göre bu hisselerin değeri seçim sürecinde dalgalı seyrediyor. Şu anda hisse başına değeri 35 dolar civarında. Bu durumda Trump’ın medya hisselerinin toplam değeri yaklaşık 4 milyar dolar olarak görülüyor. Fakat Trump, bu hisseleri nakite çevirmeye kalkarsa, tüm kazanç üzerinden sermaye kazancı vergisi ödemek zorunda kalacak. Ritter’a göre, vergi kesintilerinden sonra Trump’ın bu hisselerden elde edeceği net kazanç 800 milyon dolara kadar düşebilir.

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