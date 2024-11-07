250 bin Sosyal Konut Projesi! Bakan Kurum açıkladı

250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri bugün başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

250 bin Sosyal Konut Projesi! Bakan Kurum açıkladı
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250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ'NİN İHALELERİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin ilk ihalesinin bugün yapıldığını duyurdu. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki taahhütlerin yerine getirildiğini ve dar gelirli vatandaşlar için yeni bir konut takviminin oluşturulduğunu belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında projeler çevre dostu, enerji verimli ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak. Proje, Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak şekilde geniş bir ölçekte yürütülecek. Projenin güncel ihale takvimine TOKİ'nin internet sitesinden erişilebilecek.

İLK EVİM DE DEVAM EDİYOR

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yer alan İlk Evim Projesi'nde ise ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesi tamamlandı. 24 bin 343 konutun hak sahipleri belirlendi.

Sosyal konut projelerinin ihale tarihlerine https://www.toki.gov.tr/AppResources/UserFiles/files/ihaleler.pdfadresinden ulaşılabilecek. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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