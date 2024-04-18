İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinden çekildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Kurumu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinden tamamen çekildiğini duyurdu.

İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinden çekildi

Filistin Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun 8 gündür kuşatma ve aralıksız saldırı altında tuttuğu Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinden çekilmesinin ardından sivil savunma ekipleri enkazdan çok sayıda ceset çıkardı.

Enkaz altında halen onlarca ölü olduğu ancak sivil savunma ekiplerinin cesetleri bulup çıkarabilmesi için kazı ekipmanları ile iş makinelerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nı 11 Nisan'da kuşatma altına alarak buraya şiddetli saldırılar başlatmıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nusayrat Kampı'nda 8 gün boyunca gerçekleştirdiği saldırılarda 75 kişinin öldürüldüğünü, 348 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Bölgeden 100 kişinin de kayıplar listesine eklendiği bildirilmişti.

İsrail ordu radyosu, ordunun 11 Nisan'dan bu yana kuşatma altında tutarak saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine bağlı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çekildiğini duyurmuştu.

İsrail Kara Kuvvetlerine bağlı 162. Tabur Komutanı Yarbay Dotan, Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çıkan askerlerin, Zeytun, Şifa Hastanesi ve Nuseyrat'ta olduğu gibi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a gideceklerini söylemişti.

Gazze Şeridi'nin merkez bölgesinden ayrılan İsrail ordusuna ait çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri iş makinesi buradan çıkarken kameralara yansımıştı.

MSB kaynaklarından terör operasyonlarıyla ilgili açıklama!MSB kaynaklarından terör operasyonlarıyla ilgili açıklama!Gündem
# israil # filistin
Çok Okunanlar
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...
Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?
Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e destek mesajları yağdı!
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e destek mesajları yağdı!
Saadet Partisi'nde Genel Başkan değişiyor mu?
Saadet Partisi'nde Genel Başkan değişiyor mu?
Avrupa Birliği Zirvesi'nin Türkiye bildirgesi açıklandı!
Avrupa Birliği Zirvesi'nin Türkiye bildirgesi açıklandı!
Öne Çıkanlar Kürecik Radarı İsrail'i böyle korudu! | Halil Nebiler Kürecik Radarı İsrail'i böyle korudu! | Halil Nebiler AK Parti Bakanlar Kurulu değişikliğine mi gidiyor? AK Parti Bakanlar Kurulu değişikliğine mi gidiyor?