MSB kaynaklarından terör operasyonlarıyla ilgili açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık binasında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda ​​​​​​​Bakanlık kaynakları, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İran'ın İsrail'e saldırı gerçekleştirdiği gece Türk Silahlı Kuvvetlerinin önleyici bazı tedbirler alıp almadığına yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

- Milli Savunma Bakanlığı olarak bölgemizdeki savunma ve güvenlik konularını yakından takip ediyoruz. İlk andan itibaren tüm gelişmeler yakından takip edilmiş, muhtemel gelişmelere yönelik alınabilecek tüm tedbirler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi ülkemiz bölgemizde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve yatıştırılmasında gerek ilgili ülkeler gerekse uluslararası platformlarda vazgeçilmez ve etkin bir aktördür. Türkiye, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılara karşı tutarlı, insani ve adaletli tutumunu devam ettirmektedir. Bölgesel barışa ve istikrara önem veriyoruz ve bunun için gerekli adımları atıyoruz. Hadiselerin tırmanması olayları bölgesel bir savaşa dönüştürebilir. Ayrıca Gazze'de yaşanan katliamın uluslararası kamuoyunun gözünden kaçırılmaması yönünde hassasiyet gösteriyoruz. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarına ve saldırılarının bölge ülkelerine de yansımasından endişe ederek uluslararası toplumu göreve çağırdık. Bölgemizin istikrarını bozacak, küresel çatışmalara neden olacak gelişmelerin yaşanmaması için çabalarımızı sürdürmekteyiz. İtidalli davranarak geniş bir bölgesel çatışmanın kapılarını aralayacak adımlardan kaçınmanın ve bölge ülkelerinde sağduyunun hakim olmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

İNCİRLİK VE KÜRECİK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bakanlık kaynakları, ABD bombardıman uçaklarının geçen günlerde İncirlik'te gerçekleştirdiği eğitimlere ilişkin bir soru üzerine, "15-17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait B-1B uçaklarıyla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör Eğitimleri gerçekleştirilmiştir. ABD uçakları 17 Nisan tarihinde ülkemizden ayrıldılar. Bahse konu eğitimler, ikili anlaşmalar ve müttefiklik kapsamında yılda birkaç kez yapılan eğitimlerdir ve icra edilen eğitim de çok daha önceden planlanmış olup, son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

Kürecik'teki NATO radarının İran'ın İsrail'i vurduğu sırada İsrail'e bilgi aktarıp aktarmadığı yönündeki sorular üzerine kaynaklar, "Kürecik radarı, tamamen ulusal güvenliğimiz gereği kurulmuş olup, NATO müttefiki ülkelerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

"PENÇE-KİLİT'TE KİLİT BU YAZ KAPANACAK"

Bakanlık kaynakları, son günlerde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısında artış olmasına dikkati çeken sorulara ilişkin, "Bölgede operasyonlarımız 7/24 hız kesmeden devam ediyor. Daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bakanımızın ifade ettikleri gibi Pençe-Kilit'te kilit bu yaz kapanacak ve bu kilit kapanırken hangi prensipler doğrultusunda çalışacağımızı bakanımız açıkladı. Öngörülemez, alışılmadık, PKK'nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonlar devam ettirilecek." diye konuştu.

Kaynaklar, gazetecilerin, "Yunanistan'ın Deniz Parkı ilan etme girişimi ve Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı"na ilişkin sorularını şöyle yanıtladı: