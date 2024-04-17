İsrail ordusu Refah'ta bir evi bombaladı, 4'ü çocuk 7 Filistinli öldü

Sağlık alanından kaynaklar, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Refah'taki Yebna Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Hunud" ailesine ait evi hedef aldığını söyledi.

Kaynaklar, İsrail ordusunun bombardımanında 4'ü çocuk 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, cenazelerin Kuveyt Hastanesi'ne getirildiğini aktardı.

Görgü tanıkları da İsrail'in bombaladığı bölgede yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin bulunduğunu, büyük bir yıkımın yaşandığını belirtti.

GAZZE'DE YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN SON SIĞINAĞI REFAH

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Bu Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı.

Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, 5 kattan fazla artarak yaklaşık 1,5 milyona ulaştı.

İsrail'in saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz olduğu Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.