İsrail Ordusunda ruh sağlığı krizi derinleşiyor: İntihar eden asker sayısı artıyor

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gazze ve Lübnan'da uzun süreli görevlerde bulunan bu askerlerin, maruz kaldıkları ağır psikolojik baskı sonucunda intihar ettiği bildirildi.

Haberde, İsrail ordusunun bu konuda resmi verileri henüz paylaşmadığı, ancak yıl sonunda detaylı bir açıklama yapılacağını duyurduğu aktarıldı.

Ruh Sağlığı Krizi Derinleşiyor

İsrail ordusunun sahada görev yapan askerler için ruh sağlığı klinikleri kurduğu ve binlerce askerin bu kliniklere başvurduğu belirtiliyor. Askerlerin yaklaşık üçte birinin "travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)" yaşadığına dikkat çekilirken, çatışmaların sona ermesinin ardından bu krizin daha geniş bir boyutunun ortaya çıkabileceği tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Lucian Lior, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, yaklaşık 1700 askerin psikolojik destek aldığını belirtmişti.

Filistin'deki Sivil Kayıplar Ürkütücü Boyutta

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 44 bin 56 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıpların 17 bin 492'sinin çocuk, 11 bin 979'unun kadın olduğu bildirildi. Ayrıca, yaklaşık 104 bin 268 kişi yaralanırken, binlerce kişinin halen enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.

Saldırılar nedeniyle halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla, bölgedeki sivil altyapı da büyük ölçüde tahrip edildi.