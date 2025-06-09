İsrail ordusundan uluslararası gemiye baskın: Aktivistler kaçırıldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak için Akdeniz’e açılan Madleen adlı yardım gemisine müdahalede bulundu. Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, askeri baskının ardından gemiyle tüm iletişimin kesildiği bildirildi. Açıklamada, "İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler kaçırıldı." ifadelerine yer verildi.

BM RAPORTÖRÜ: MÜDAHALE ANINA TANIK OLDUM

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geminin kaptanıyla telefonda görüştüğünü, bu sırada İsrail askerlerinin müdahalede bulunduğunu doğruladı. Albanese, “Kaptan, ‘başka bir tekne yaklaşıyor’ dediği anda bağlantı kesildi. Konuşma sırasında askerlerin sesleri de duyuluyordu,” açıklamasını yaptı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemideki gönüllülerin güvenliği için uluslararası topluma çağrı yaptı. Gemiye düzenlenen müdahalenin ardından, gemideki gönüllülerin vatandaşı olduğu ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması istendi.

Müdahale sırasında gemide olan insan hakları aktivisti Yasemin Acar’ın kaydettiği videoda, elleri havadayken İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin, aktivistlere telefonlarını kapatmalarını söylediği anlar yer aldı.

GEMİDE KİMLER VARDI?

Madleen gemisinde, farklı ülkelerden 12 insan hakları savunucusu bulunuyordu: Avrupa Parlamentosu Fransız üyesi Rima Hassan, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Türk gönüllü Hüseyin Şuayb Ordu, Alman aktivist Yasemin Acar, Brezilyalı eylemci Thiago Avila, İspanyol aktivist Sergio Toribio, Hollandalı barış gönüllüsü Marco van Rennes, Fransız aktivistler Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, Gazeteci Omar Faiad.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım götürmek için Akdeniz’e açılan Madleen adlı yardım gemisine el konulduğunu ve gemideki 12 insan hakları savunucusunun sınır dışı edileceğini duyurdu. Açıklamada, İsrail ordusunun gemiye Gazze’ye yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta müdahale ettiği ve geminin İsrail limanına çekildiği bildirildi.

Bakanlık, gemideki aktivistlerin fiziksel bir zarar görmediğini belirten bir video da yayımladı. Görüntülerde, gönüllülerin İsrail askerleri tarafından etkisiz hale getirildiği, ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

Madleen gemisinin yolculuğu, Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) tarafından organize edilmişti. Katılımcılar, yola çıkmadan önce barışçıl bir tutumla hareket edeceklerini ve müdahale durumunda direniş göstermeyeceklerini açıklamıştı.