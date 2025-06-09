Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün günlük yol durumu bülteninde yer alan bilgiye göre, bazı güzergahlarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlarda sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması hayati önem taşıyor.

İŞTE ÇALIŞMA YAPILAN YOLLAR VE ALINACAK TEDBİRLER

EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU (11-22. KM):

Yapım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

KAMAN-KIRŞEHİR YOLU (0-2. KM):

Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TİREBOLU-DOĞANKENT YOLU (9-12. KM):

Muhtelif kesimlerde genişletme ve yapım çalışması var. Tek şeritten kontrollü geçiş uygulanıyor.

MANİSA-TURGUTLU YOLU (11-18. KM):

Bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü trafik veriliyor. Turgutlu istikameti sürücüleri özellikle uyarıldı.

TOKAT-NİKSAR YOLU (27-32. KM) VE GÖKSUN-ELBİSTAN YOLU (22-48. KM):

Yapım çalışmaları nedeniyle bu güzergahlarda da kontrollü trafik geçişi uygulanıyor.

BURSA-KARACABEY YOLU (18-19. KM):

Heyelan önleme çalışmaları kapsamında yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Kontrollü geçiş uygulanıyor.

ALANYA-HADİM-TAŞKENT YOLU (37-38. KM) VE BEYŞEHİR-ISPARTA YOLU (25-44. KM):

Yol yapım çalışmaları devam ediyor. Trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.