İsrail Şam ve Halep Havalimanlarını Vurdu!

İsral'in Suriye'ye yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusu, yerel saatle 13.50'de Şam ve Halep uluslararası havalimanlarına saldırdı.

Düzenlenen hava saldırısının detaylarına yer verilen haberde, "Pistler zarar gördü. İki havalimanı da hizmet dışı kaldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrailli Haaretz gazetesine göre de İsrail ordusu, Halep ve başkent Şam'daki uluslararası havalimanlarını hedef aldı.

Ayrıca İsrail'in kanal 12 televizyonu da İsrail ordusunu kaynak göstererek saldırıyı doğruladı.