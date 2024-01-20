İsrail Şam'a saldırdı! 4 Devrim Muhafızları Ordusu mensubu hayatını kaybetti

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Suriye'de danışmanlık yapan 4 Devrim Muhafızları Ordusu mensubu hayatını kaybetti.

İsrail Şam'a saldırdı! 4 Devrim Muhafızları Ordusu mensubu hayatını kaybetti
İsrail'in Şam saldırısında 4 Devrim Muhafızları Ordusu mensubu hayatını kaybetti
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İsrail'in Şam'da düzenlediği hava saldırısında 4 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu hayatını kaybetti. İranlı askerlerin, Suriye'de askeri danışman olarak görev yaptığı belirtildi. Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili açıklama yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

- Siyonist suç rejimi bir kez daha Suriye'nin başkenti Şam'a saldırmış, saldırgan ve gaspçı rejim savaşçılarının hava saldırısında çok sayıda Suriye kuvveti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 4 askeri danışmanı şehit olmuştur.

Nournews, saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğunu paylaştı. Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in, Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığını duyurmuştu.

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# iran # İran Devrim Muhafızları Ordusu # israil
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