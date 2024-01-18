Vatan Partisi ve İran arasında kritik Gazze görüşmesi!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve beraberindeki heyet, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sakine Sadatpad’ın başkanlığındaki heyetle çevrim içi olarak bir araya geldi.

- Amerika ve İsrail Bu kanlı harekatlarıyla bize silahı dayatıyor ama yalnız bize değil. Filistin'de Gazze'de ve batı şeriata yine Silahı da yatıyor. Silahlı çözümden Başka çare bırakmıyor.

İran tarafının davetiyle gerçekleşen görüşmede İsrail saldırganlığına karşı siyasi, hukuki alanda atılacak adımlar masadaydı.

- Amerika ve İsrail'in bu planını ancak biz bölge ülkeleri Türkiye İran Suriye ve Irak Hatta Rusya'da yanımıza alarak silahlı işbirliği ile önleyebiliriz. İkinci cephe siyaset ve hukuk cephesidir. Gazzedeki veya Batı şeriatındaki bir Filistin Mahkemesi eline geçirdiği esir ettiği İsrail subaylarını veya yetkililerini yargılayarak soykırım suçundan yargılayarak soykırım suçunun işlendiğine hükmedebilir.

Vatan Partisinin çözüm önerilerinin yol gösterici olduğuna dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Vatan Partisinin çözüm stratejisini İran hükümetine sunacağını söyledi.

Bölgesel sorunların çözümünde Vatan Partisi ile ortak görüşe sahip olduklarını vurgulayan İran Cumhurbaşkanı yardımcısı, başkat iki ülke olmak üzere bölgesel ve uluslarası alanda Vatan Partisi'nin önemine dikkat çekti.