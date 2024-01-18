Bilge devrimci Mehmet Günay Söke'de anıldı!

Aydın'da 2017 yılında hayatını kaybetmişti Vatan Partili Mehmet Günay. Mücadelesi, azmi ve çalışkanlığıyla örnek bir devrimciydi. Aramızdan ayrılışının 7. yılında arkadaşları ve oğlu Mehmet Günay'ı andı.

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Türkiye İşçi Köylü Partisi ve onun devamı olan Vatan Partisi’nin köylü önderlerindeydi… Emekçi, fedakâr ve bilge isimlerden biriydi.

Bölgede toprak mücadelesine önderlik yaptı, pamuk işçilerinin haklarını savundu, geriye onurlu ve örnek bir yaşam bıraktı.

16 Ocak 2017 tarihinde hayatını kaybeden Mehmet Günay’ı arkadaşları unutmadı. Aydın Söke Granta Mezarlığında anıldı.

Anmaya Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ali Mercan, Vatan Partisi Aydın İl Başkanı Av. Zühre Genişel, Söke İlçe Başkanı Mehmet Baydoğan, partililer ve oğlu Yaşar Kemal Günay katıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # söke
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