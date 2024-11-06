İsrail sokakları yine karıştı! Netanyahu'nun kararı göstericileri sokağa döktü

Direniş güçleri karşısında büyük bir başarısızlık yaşayan İsrail hükümeti çatırdıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Netanyahu’nun kararının ardından İsrail kentlerinde büyük gösteriler düzenlendi. Göstericiler ateşler yakıp yolları trafiğe kapadı.

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İsrail sokakları yine karıştı! Netanyahu'nun kararı göstericileri sokağa döktü
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Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başkanlık seçimlerindeyken İsrail’de önemli bir gelişme yaşandı.

Direniş güçleri karşısında askeri ve siyasi hedeflerine erişemeyen İsrail’de Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Netanyahu, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı savunma bakanı olarak atadı.

İsrail sokakları yine karıştı! Netanyahu'nun kararı göstericileri sokağa döktü - Resim : 1

Netanyahu’nun kararının ardından İsrail sokakları karıştı. İsrailliler ateşler yakıp yolları kapattı. Göstericiler Netanyahu’nun istifasını istedi. Polis göstericilere müdahale etti. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, ülke idaresini "devlete ve askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta yönetim" olarak nitelendirdi.

İsrail sokakları yine karıştı! Netanyahu'nun kararı göstericileri sokağa döktü - Resim : 2

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