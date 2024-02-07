İsrail Suriye'ye saldırdı! Hayatını kaybeden siviller var

İsrail, Suriye'ye saldırdı. Saldırıda siviller hayatını kaybetti.

İsrail Suriye'ye saldırdı! Hayatını kaybeden siviller var

İsrail, Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenledi. Suriye Haber Ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.30'da Humus'un merkezi ve kırsaldaki bazı noktaların İsrail güçlerinde hava saldırısıyla vurulduğu belirtildi. 

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz Lübnan tarafından gelen düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırıda birkaç sivil öldü. Maddi hasarla birlikte yaralananlar da var." ifadesi kullanıldı.

İsrail tarafından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # suriye # Humus
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