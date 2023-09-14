İsrail Suriye'yi vurdu! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı

İşgalci İsrail’in Suriye’ye saldırıları sürüyor. İsrail Tartus'ta Suriye ordusuna ait bazı noktalara füze saldırısı düzenledi. 2 Suriye askeri öldü. 6 asker yaralandı.

İsrail Suriye'yi vurdu! 2 Suriye askeri hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı
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Suriye’nin batısı İsrail füzelerinin hedefi oldu. Tartus’ta İsrail saldırısında 2 Suriye askeri hayatını kaybetti.

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 İSRAİL SURİYE'Yİ VURDU!

İsrail füzelerinin hedefi Suriye ordusu mevzileriyedi. İsrail'in Akdeniz üzerinden fırlattığı füzeler Suriye mevzilerini vurdu. Suriye ordusundan yapılan açıklamaya göre saldırıda Suriye ordusundan 2 asker öldü, 6 asker yaralandı.

 

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