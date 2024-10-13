İsrail tankları BM Barış Gücü üssüne zorla girdi

İsrail ordusuna ait tanklar, Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) üssüne güç kullanarak girdi, 15 BM askeri hafif şekilde yaralandı.

Mert Sagit Mert Sagit
İsrail tankları BM Barış Gücü üssüne zorla girdi
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İsrail ordusu, Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ait üsleri ve mevzileri hedef almaya devam ediyor.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ramyah'taki BM üssüne İsrail ordusuna ait 2 tankın güç kullanarak girdiği belirtilerek, üssün ana kapısının yıkıldığı ve 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

UNIFIL, “Tanklar yaklaşık 45 dakika sonra irtibat mekanizmamız aracılığıyla İsrail ordusunun barış gücü askerlerini tehlikeye attığını belirtmesinin ardından üsten ayrıldı.” ifadelerini kullandı.

Sabah yerel saatle 06.40 sıralarında ateşlenen bir silahtan çıkan duman nedeniyle 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığını ifade eden UNIFIL, “Son günlerde dördüncü kez İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz” dedi.

BM üssüne izinsiz girilmesinin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı kararın açık bir ihlali olduğunu vurgulayan UNIFIL, “Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı kararın ağır bir ihlalidir. UNIFIL'in yetki alanı, operasyon bölgesinde hareket özgürlüğünü öngörmektedir ve bu konudaki her türlü kısıtlama 1701 sayılı kararın ihlalidir. İsrail ordusundan bu şok edici ihlaller konusunda bir açıklama talep ettik” dedi. 

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