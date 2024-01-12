İsrail yaptığı soykırımı savundu.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'i soykırımla suçladığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılama ikinci gününde devam etti.



İlk gün davacı Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik suçlamaları ele alınırken ardından ikinci gün İsrail savunmasını yaptı. İsrail suçlamaları reddetti.



İsrail'in hukuk ekibi, Birleşmiş Milletler dâhil birçok uluslararası kuruluşça da teyit edilen Gazze'de katledilen sivillerin sayısı gibi suçlamaların "Hamas tarafından sağlanan doğrulanmamış istatistiklere" dayandığını iddia etti.



İsrail, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin iddialarını "iftira" olarak nitelendirdi. İsrail tarafı, Gazze'ye bombardımandan önce telefonla ve broşürlerle bilgilendirmeler ve uyarılar yapılmasının amacının "soykırım olmadığını" gösterdiğini öne sürdü.



İsrail hukuk ekibi, mahkeme salonunda soykırımı savunmaya çalışırken dışarıda ise gösteriler vardı. Davanın sürdüğü Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı önünde Hollandalı ve Avrupalı vatandaşlar İsrail'i protesto etti.