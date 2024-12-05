İsrail'de gündeme bomba gibi düşen açıklama! Netanyahu kendi bakanlarının telefonlarını dinletti

İsrailli eski bakan, İsrail'de kamu yayını yapan KAN'a ait radyoda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Eski İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Yoram Cohen, Netanyahu'nun kendi bakanlarının telefon konuşmalarını dinlettiğini aktardı. Açıklamalar kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Uğur Çam Uğur Çam
İsrail'de gündeme bomba gibi düşen açıklama! Netanyahu kendi bakanlarının telefonlarını dinletti
Netanyahu kendi bakanlarını dinletti
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İsrailli Eski Bakan Yoram Cohen, yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun verdiği ve bakanların dinlenmesini içeren emri açıkladı.Netanyahu'nun sadece bakanları değil, aynı zamanda güvenlik yetkililerinin de konuşmalarını dinlettiğini belirtti.

Cohen, yaptığı açıklamada bir toplantı sonrası hassas bir konunun sızdırılmasından endişe ettiğini öne süren Netanyahu'nun, kendisine toplantıya katılan herkesin telefonlarının dinletilmesi talimatını verdiğini aktardı.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Cohen'in açıklamaları sonrası İsrail Başbakanlık Ofisi'nden bir açıklama yapıldı. Ofis açıklamasında Cohen'i "uydurma bir olay yaratmaya çalışmakla" suçlarken iddiaları reddetti. Açıklamada Netanyahu'nun yasaya göre hareket ettiği savunulurken, "hayati bir devlet sırrının korunmasının" amaçlandığı belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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