Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı

Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamalar sonrası hakkında soruşturma açılan ve yapılan soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede halkta endişe, korku veya panik yaratmayı amaçladığı ifade edilen Nasuh Mahruki tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluğa itiraz eden Mahruki'nin itirazı nöbetçi mahkeme tarafından kabul edildi. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, tutukluluğu kaldırılarak tahliye edildi. Tahliye sonrası Mahruki'nin avukatı şu açıklamayı yapıt:

"Tutuklu yargılama sürecine ilişkin nöbetçi mahkemeye itirazımızı yapmıştık. Mahkeme de talebimizi haklı buldu. Adalete inancımızı yitirmemiştik. Mutluyuz. Şimdi Silivri’ye Nasuh Mahruki’yi almaya gidiyoruz. Bundan sonrasında da beraat kararı bekliyoruz”