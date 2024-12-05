MGK'da bugün: Suriye, Terörle Mücadele ve F-35 tartışmaları

2024 yılının son Milli Güvenlik Kurulu, kritik başlıkları ele almak üzere bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda Suriye'deki son durum gündemde olacak.

Türkiye, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Olası bir göç durumunda atılacak adımların toplantıda ele alınması planlanıyor.

Saat 16.00'da başlaması beklenen MGK'da görüşülecek bir diğer konu, terörle mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki son gelişmeler ele alınacak.

ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD’deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi ile Türkiye’nin 40 adet F-35 talebi de masada olacak.

Milli Güvenlik siyaseti belgesinin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi bekleniyor. Tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.