İsrail'de hükümet düşüyor mu? Devlet televizyonundan kritik açıklama

İsrail resmi devlet televizyonu yaptığı haberle Savaş Kabinesi üyesi Gantz'ın bir açıklama yaparak yarın hükümetten çekileceğini öne sürdü.

İsrail'de hükümet düşüyor mu? Devlet televizyonundan kritik açıklama
Editör: Mert Sagit
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İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın yarın akşam bir açıklama yaparak Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten çekileceğini duyuracağı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Gantz'ın ofisine dayandırdığı habere göre, Gantz yarın akşam bir açıklama yapacak.

NETANYAHU'YA VERDİĞİ SÜRE YARIN DOLUYOR

Haberde, Gantz'ın yarın yapacağı açıklamada hükümetten çekileceğini duyurmasının beklendiği aktarıldı.

Gantz'ın Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik savaşa ilişkin net bir strateji belirlemesi için verdiği süre yarın akşam sona eriyor.

Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

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# israil # gazze
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