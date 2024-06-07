Çiftçi hububat fiyatından memnun değil

Hububat hasadı başladı. Merakla beklenen alım fiyatları üreticiyi memnun etmedi.

Çiftçi bu fiyatlarla üretemez, zaten bankalara borçlu..

Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu çiftçinin beklentisine dikkat çekti..



Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım fiyatlarını, ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirledi. Çiftçi bu fiyatların revize edilmesini istiyor.

Cumhurbaşkanına çağrımız bu fiyatları revize etmesidir, bu fiyatlarla çiftçi zarar ediyor

Bakanlık destekleri de ton başına buğday için bin 750 lira, arpa için 750 lira olarak açıklarken gübre, mazot ve sertifikalı tohum desteğinin de devam edeceğini belirtti. Çiftçi desteklerin ertesi sene ödendiği için enflasyon karşısında değerini kaybetmesinden şikayetçi..

Mazot geçen sene 21-22 liraydı şimdi 43 lira, enflasyon karşısında eriyor. Aynı sene içinde ödense çiftçi gelecek sene hazırlığında kullanır.