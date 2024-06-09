İsrail'de siyasi sarsıntı: Gantz istifasını açıkladı, Hükümet krizi derinleşiyor!

Gantz, ayrıca Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da "cesur olmaya ve doğru olanı yapmaya" çağırdı.

Dün akşama kadar, Netanyahu'ya Gazze'ye yönelik savaşa ilişkin net bir strateji belirlemesi için süre vermişti.

18 Mayıs'ta, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasında 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması durumunda partisinin hükümetten çekileceği duyurmuştu.