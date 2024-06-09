Pakistan Ordusu, terör saldırısında 7 askerini kaybetti: İşte detaylar
Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcının bir askeri araca hedef aldığı belirtildi.
Patlayıcının infilak etmesi sonucu, bir yüzbaşının da aralarında bulunduğu 7 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, "Bölgedeki terörist unsurların bertaraf edilmesi ve temizlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor." denildi.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen henüz olmadı.
PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRILARI
Özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sık sık terör saldırıları meydana geliyor.
İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini iddia ederken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı