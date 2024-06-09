Pakistan Ordusu, terör saldırısında 7 askerini kaybetti: İşte detaylar

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, el yapımı patlayıcının bir askeri araca hedef aldığı belirtildi.

Pakistan Ordusu, terör saldırısında 7 askerini kaybetti: İşte detaylar
Editör: Yağmur Biçen

Patlayıcının infilak etmesi sonucu, bir yüzbaşının da aralarında bulunduğu 7 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, "Bölgedeki terörist unsurların bertaraf edilmesi ve temizlenmesi için çalışmalarımız devam ediyor." denildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen henüz olmadı.

PAKİSTAN'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sık sık terör saldırıları meydana geliyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini iddia ederken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# pakistan # terör saldırıları
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