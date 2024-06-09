YKS soruları sızdırıldı mı? İşte beklenen açıklama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının sosyal medya platformlarında sınavdan önce paylaşıldığı iddialarına açıklık getirdi

YKS soruları sızdırıldı mı? İşte beklenen açıklama!
Editör: Yağmur Biçen
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 Merkez, yaptığı açıklamayla bu iddiaların temelsiz olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 2024 YKS sorularının önceden sosyal medya platformlarında dolaşımda olduğuna dair iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar ve bu iddiaları destekleyen görseller hakkında bilgi verildi: 

"Yapılan araştırmalar neticesinde, paylaşılan ekran görüntüsü ve fotoğrafların 2024 YKS ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirlenmiştir. Bahse konu birçok görselin, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) 'materyal web' sitesindeki deneme sınavları veya bazı özel eğitim kuruluşları tarafından hazırlanan deneme sınavı kitapçıklarından alındığı tespit edilmiştir. Yine geçtiğimiz yıllarda benzer iddialarla dolaşıma giren bazı görsellerin yeniden 'sorular çalındı veya satıldı' gibi iddialarla paylaşıldığı görülmektedir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# YKS # sınav
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