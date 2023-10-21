İsrail'den Açık Açık Katliam Tehdidi!

Açıklama İsrail ordusunca yapıldı. Açık açık dünyaya katliam yapacaklarını ilan edildi. Mesaj 7 Ekim’den bu yana davet eden İsrail bombardımanına karşı hastane ve okullara sığınan sivillereydi.



İsrail ordusu tarafından, "acil uyarı" başlığı içeren kağıtlar havadan Gazze'nin kuzeyine bırakıldı. Bölgedeki siviller etnik temizlikle tehdit edildi. Mesajda, "Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir” denildi.



Kara harekatına hazırlanan İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla insanı güneye sürmeye, 20 tane hastaneyi boşaltmaya çalışıyor. Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı söyleniyor. Bu yüzden hastanenin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istiyor.



