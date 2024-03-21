İsrail'den ateşkes için yeni hamle: O isim Katar'a gidiyor

Mossad Başkanı Barnea'nın görüşmeler yapmak için Katar'a gideceği İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından duyuruldu. İsrail'in bu hamlesinin ateşkes görüşmelerini tekrar başlatmak için olduğu düşünülüyor.

İsrail'den ateşkes için yeni hamle: O isim Katar'a gidiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yarın HAMAS ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi.

BARNEA VE HEYETİ KATAR'A GİDİYOR

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Doha’ya gidiyor.

Netanyahu’nun Doha’ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.

Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından yarın İsrail’e gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

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