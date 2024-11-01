İsrail'den Beyrut'a yoğun hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gece boyu yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Dahiye bölgesinin hedef alındığı saldırılar, yangın ve büyük yıkıma neden oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail'den Beyrut'a yoğun hava saldırısı
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Orta Doğu'da İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Son olarak İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef aldı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Gubeyri, Kefaat, Seyyid Hadi Otoyolu, Mucteba, eski havalimanı yolu, Tehvita el-Gadir, Ruveys, Harik ve Muraycih bölgelerine gece boyu yoğun hava saldırıları düzenledi.

Saldırılar, yangınların yanı sıra onlarca binanın yerle bir edilmesine ve hedeflenen bölgelerde büyük yıkıma neden oldu.

Haberde yoğun hava saldırılarında ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

CAN KAYBI 2 BİN 865

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 865 kişi öldü, 13 bin 47 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında şehit olmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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