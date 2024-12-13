İsrail'den Golan Tepeleri işgaliyle ilgili açıklama

Suriye’nin Golan Tepeleri bölgesinde işgal alanını büyüten İsrail, uluslararası tepkiden kaçınmak için “dil” değiştirdi. Daha önce bölgeyi kalıcı olarak işgal ettiğini duyuran Tel Aviv bu kez bölgenin geçici olarak ele geçirildiğini öne sürdü.

Konuyla ilgili İsrail Başbakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Bu konuşlanma, 1974 anlaşmasına bağlı olarak sınırımızdaki güvenliğin garanti altına alınmasına kadar geçici bir önlemdir" denildi.

Suriye’de Baas yönetiminin düşmesinin İsrail’le sınır ve tampon bölgesinde boşluk yarattığı da bahane gösterildi. Açıklamada her ne kadar “geçici işgal” denilmesine rağmen “İsrail güvenlik garantileri alana kadar Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgede askeri varlığını sürdürecektir” ifadeleri işgalin kalıcı olduğuna işaret etti.

Bu arada başkent Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar ilerleyen İsrail’in bölgede işgal ettiği Hermont Tepeleri’nin stratejik önemi de göze çarpıyor. 2 bin 814 metre yükseklikteki bölge, Dera, Süveyda ve Şam kırsalı dahil olmak üzere Suriye’nin geniş alanlarını izlemekte kolaylık sağlıyor.

Aynı zamanda Bekaa Vadisi başta olmak üzere Lübnan’ın çeşitli önemli noktaları da Horon Tepeleri’nden radara alınabiliyor.

Bunların yanı sıra Kıbrıs Ada’sı ve Doğu Akdeniz’e de İsrail’in hâkimiyet kurmasına olanak sağlıyor.