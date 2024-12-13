Ünlü sanatçı hakkında soruşturma başlatıldı
"Tunceli Kültür Buluşmaları" programında Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanan halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
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Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Tunceli Kültür Buluşmaları" programı düzenlenmişti.
Programda konser veren halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçı Pınar Aydınlar ve yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı