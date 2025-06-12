İsrail’den İran’a saldırı sinyali! Ortadoğu alarmda, ABD hazırlıkta

ABD merkezli NBC News, bölgede tansiyonu zirveye taşıyacak bir iddiayı gündeme taşıdı. Haberde, İsrail’in önümüzdeki günlerde İran’a karşı askeri operasyon düzenleme hazırlığında olduğu öne sürüldü. Kaynaklara göre bu saldırının, büyük olasılıkla ABD’nin doğrudan desteği olmadan gerçekleştirileceği ifade edildi.

Söz konusu askeri senaryoya karşı, Washington yönetiminin dikkatli ve hazırlıklı olduğu bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla’nın, Capitol Hill’de yapması planlanan ifade oturumunun ertelendiği, böylece potansiyel saldırıya odaklanılacağı bildirildi.

NYT’DEN BENZER BİR İDDİA: SALDIRI YOLDA OLABİLİR

New York Times da konuyla ilgili benzer iddialarda bulundu. ABD'li, Avrupalı ve İranlı yetkililere dayandırılan haberde, İsrail’in İran’a yönelik saldırıya "çok yakın olduğu" belirtildi. Ancak hem İsrail hem de ABD tarafı, operasyonun kapsamı ve zamanlaması konusunda resmi açıklamada bulunmadı.

İRAN’DAN GÖZDAĞI: “YÜZLERCE BALİSTİK FÜZEYLE KARŞILIK VERİRİZ”

Tahran hükümeti, olası bir İsrail saldırısına karşı hazırlık yapmak üzere acil toplantılar düzenledi. İran kaynakları, bu hazırlıkların İsrail’e yüzlerce balistik füze ile karşılık vermeyi içerdiğini öne sürdü. Bu gelişme, bölgedeki krizin sadece iki ülke arasında kalmayıp küresel bir güvenlik sorunu haline gelebileceğini gösteriyor.

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı, Orta Doğu’daki zorunlu olmayan Amerikan personeline ülkeden ayrılma izni verdi. Daha önce benzer durumlarda alınan bu tür kararlar, bölgede savaş ya da büyük çaplı çatışma riskinin arttığına işaret olarak değerlendiriliyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu kararın "bölgenin tehlikeli hale gelmesi ihtimali" nedeniyle alındığını açıklamıştı. Bir başka dikkat çeken gelişme ise ABD’nin Umman Denizi’nde konuşlandırdığı "Carl Vinson" uçak gemisi ile ilgili. Kıdemli bir ABD donanma yetkilisi, uçak gemisinin konumunu değiştirme planı olmadığını söyledi.