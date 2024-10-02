İsrail'den İran'ın saldırısıyla ilgili açıklama: "Sessiz kalmayacağız, cevabımız acı verici olacak"

İran, dün akşam saatlerinde İsrail'e yönelik yoğun füze saldırısı gerçekleştirmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunulmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yayımladığı görüntülü açıklamasında, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

İSRAİL'DEN YENİ AÇIKLAMA: "SESSİZ KALMAYACAĞIZ, CEVABIMIZ ACI VERİCİ OLACAK"

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği füze saldırılarıyla ilgili İsrail tarafından yeni bir açıklama daha geldi. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Danny Danon, konuyla ilgili BM Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

İran'ın, eski Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık yaptığını belirttiği misillemenin "savunma amaçlı olmadığını" belirten Danon, "Bu, sivil nüfusa yönelik hesaplanmış bir saldırıydı." dedi.

İsrail Büyükelçisi, "İsrail, böyle bir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacak. İsrail, karşılık verecek. Cevabımız belirleyici olacak ve evet, acı verici olacak." ifadesini kullandı.

Danny Danon, İsrail'in vereceği karşılığın, "İran'ın aksine uluslararası hukuka tam olarak uygun olacağını" iddia etti.

İran'ın, İsrail'e karşı düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderme "cüretinde" bulunduğunu söyleyen Danon, bunu "küstahlık" olarak değerlendirdi.

İran, söz konusu saldırıların ardından BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtmişti.