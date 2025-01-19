İsrail'den itiraf gibi açıklama! "Hamas kazandı"

İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra İsrail Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland "Maariv" gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Eiland, "Hamas kazandı, sadece hedeflerine ulaşmakla kalmadı, hedeflerimize ulaşmamızı da engelledi." dedi.

Eiland, "Savaş sona erdi ve devam etmeyecek. Bu savaş İsrail'in Gazze'deki sefil başarısızlığıdır." ifadelerini kullandı. Gazze'nin kuzeyindeki sıkı kuşatma ve buradaki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"nın fikir babası kabul edilen Eiland, şunları kaydetti: