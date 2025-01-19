İsrail'den itiraf gibi açıklama! "Hamas kazandı"

İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland'dan itiraf gibi açıklama geldi. Eiland, savaşı Hamas'ın kazandığını ve savaşın sona erdiğini söyledi.

Uğur Çam Uğur Çam
İsrail'den itiraf gibi açıklama! "Hamas kazandı"
İsrail'den itiraf gibi açıklama! "Hamas kazandı"
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İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra İsrail Eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Giora Eiland "Maariv" gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Eiland, "Hamas kazandı, sadece hedeflerine ulaşmakla kalmadı, hedeflerimize ulaşmamızı da engelledi." dedi.

Eiland, "Savaş sona erdi ve devam etmeyecek. Bu savaş İsrail'in Gazze'deki sefil başarısızlığıdır." ifadelerini kullandı. Gazze'nin kuzeyindeki sıkı kuşatma ve buradaki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "Generaller Planı"nın fikir babası kabul edilen Eiland, şunları kaydetti:

"Bu savaş çok basit bir nedenden dolayı bir başarısızlıktır; kendi bakış açısına göre Hamas, yalnızca İsrail'in hedeflerine ulaşmasını engellemeyi başarmakla kalmadı aynı zamanda hedeflerine ulaşarak kazandı ve (Gazze'de) yönetimi elinde tuttu."
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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