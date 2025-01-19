Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi uyarısı: Milyonlarca insan tehlikede!

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen “Depreme Dayanıklı Adıyaman” konulu konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman’ı tehdit eden ana fay hatlarını ele alarak, Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı’nın bölgede ciddi depremler oluşturma riskine dikkat çekti.

4 milyon insan tehlike altında

Türkiye genelinde deprem hazırlıklarının yetersizliğine dikkat çeken Prof. Dr. Görür, İstanbul için ürkütücü bir tablo çizdi. Kentteki 1 milyon 100 bin binanın yaklaşık 100 bininin ya tamamen yıkılacağını ya da ağır hasar alacağını belirtti. “Bu senaryoda yaklaşık 4 milyon insan ciddi tehlike altında kalacak” diyen Görür, deprem dirençli şehirler yaratmanın ancak bilimsel çalışmalar, etkin yönetim ve halkın katılımıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Kentler depreme dirençli hale getirilmeli

Tunceli, Doğu Anadolu ve İzmir başta olmak üzere birçok bölgenin deprem riski taşıdığını ifade eden Görür, “Türkiye’nin herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda büyük bir deprem olabilir. Kentleri depreme dirençli hale getirmek, Japonya ve Şili gibi ülkelerde olduğu gibi büyük felaketlerin önüne geçer” dedi.