İsrail'den saldırılarla ilgili yeni iddia! Hizbullah'ın 20 mensubu daha öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili yeni bir iddiada bulundu. Yapılan açıklamada, Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırısında aralarında üst düzey isimlerin de yer aldığı 20 Hizbullah mensubunun daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İsrail'den saldırılarla ilgili yeni iddia! Hizbullah'ın 20 mensubu daha öldürüldü
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının şiddeti artarken İsrail ordu sözcülüğünden önemli bir iddia ortaya atıldı.

İsrail'in 27 Eylül'de Lübnan'ın başkenti Beyrut 'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın ana karargahına düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah öldürülmüştü.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, söz konusu saldırılarda Nasrallah'ın yanı sıra üst düzey isimlerin de yer aldığı 20 Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi.

Saldırıda, Nasrallah'ın Güvenlik Şefi İbrahim Hüseyin Cezini, Nasrallah'ın Danışmanı Semir Tevfik Dib, Hizbullah Askeri Kapasite Artırım lideri Abdülemir Muhammed Seblini, Hizbullah'ın Silah Gücü Koordinatörü Ali Naaf Eyüb'ün öldürüldüğü ileri sürüldü.

Hizbullah'tan ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, askeri komutanlarından Ali Karaki'nin 27 Eylül'de Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu. Hizbullah'ın askeri kanadının tepesindeki isim olduğu belirtilen Karaki'nin, hareketin yönetimindeki 3. isim olduğu ifade ediliyor.

İsrail'den saldırılarla ilgili yeni iddia! Hizbullah'ın 20 mensubu daha öldürüldü - Resim : 1

SALDIRILARDA 1052 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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