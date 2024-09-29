İstanbul'a sağanak uyarısı! Etkili olacağı saatler açıklandı

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul için sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, kentte akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'a sağanak uyarısı! Etkili olacağı saatler açıklandı
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İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağıyla ilgili vatandaşların araştırmaları sürerken konuyla ilgili iki önemli açıklama geldi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İstanbul'a sağanak uyarısı! Etkili olacağı saatler açıklandı - Resim : 1

Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AKOM'DAN DA SAĞANAK UYARISI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yağışların akşamdan itibaren etkisini artıracağını bildirdi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

İstanbul'a sağanak uyarısı! Etkili olacağı saatler açıklandı - Resim : 2

Halihazırda yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesiyle 8 ila 10 derece birden azalacağının, beraberinde il genelinde sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildiği açıklamada, salı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerinde kuvvetli olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, sıcaklıkların ise çarşamba gününden itibaren tekrar mevsim normalleri üzerine çıkacağı, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji o şehirleri uyardıMeteoroloji o şehirleri uyardıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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