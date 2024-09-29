Meteoroloji o şehirleri uyardı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava durumu raporuna göre Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'ne göre bölgede gerçekleşecek sağanak yağış etkisini ne zaman gösterecek? Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'i etkileyecek gök gürültülü sağanak yağış hakkında merak edilenler...

BURSA, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'TE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te yaşayan vatandaşları ilgilendiren hava durumu haberi geldi. Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması ve hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayılanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bursa il genelinin, gece saatlerinden itibaren ise Bilecik ve Kütahya’nın batı kesimlerinden başlayarak aralıklı ve yerel etkili olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde Bursa’nın kuzey ve batı kesimlerinde pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise gece ve sabah saatlerinde değişik yönlerden hafif, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.