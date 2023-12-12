İsrail'e Petrol Taşıyordu! Yemen O Gemiyi Vurdu

Norveç'e ait "Strinda" isimli gemi, Yemen tarafından hedef alındı. İsrail'e petrol taşıyan gemi vurularak etkisiz hâle getirildi.

İsrail'e Petrol Taşıyordu! Yemen O Gemiyi Vurdu
Editör: Uğur Çam
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Yemen'deki Husiler, petrol yüklü Norveç'e ait "Strinda" gemisinin hedef alındığını ve uygun bir deniz füzesi ile vurulduğunu açıkladı. Geminin rotasının İsrail olduğu belirtildi. 

ABD Merkez Komutanlığı da saldırıyı doğruladı. CENTCOM'um sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Strinda" isimli "gemide yangına neden olan hasar" meydana geldiği belirtildi. Herhangi bir can kaybı olmadığı söylendi. ABD donanması, gemiye yardım için destroyer gönderdiğini açıkladı.

Kimyasal madde tankeri Yemen ile kuzeydoğu Afrika arasındaki Bab El Mendeb boğazından geçerken gece vakitlerinde vuruldu. Saldırıda füze ve insansız hava araçları kullanıldı. 

Husiler 19 Kasım'da Galaxy Leader adlı ticari bir otomobil gemisini ele geçirerek Yemen'deki Hudeyde limanına götürdü ve el koydu. 144 metre uzunluğunda bir tanker olan Strinda 2006 yılında üretilmişti ve saldırı sırasında Süveyş Kanalı'na doğru yol alıyordu. Geminin sahibinin, merkezi Norveç'in Bergen kentinde bulunan Mowinckel Chemical Tankers şirketi olduğu ifade edildi.

İsrail ABD'nin Silahlarıyla Vuruyorİsrail ABD'nin Silahlarıyla VuruyorDünya
# israil # Yemen # filistin # norveç
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