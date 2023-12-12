İsrail'in Askeri Fiyaskosu Rakamlara Yansıdı! Gazze'de İsrail Askerlerinin Yüzde 20'si Dost Ateşiyle Öldü

İsrail'in Gazze'deki işgal girişimi Filistin direnişinin ağır kayıp verdirmesi, operasyonel yanlışlarla fiyaskolarla sürüyor. Sivillere saldırılarıyla askeri başarısızlığını gizlemeye ve Hamas'ı sindirmeye çalışan İsrail'in Gazze'de öldürülen askerlerinden yüzde 20'sinin dost ateşi ile öldürüldüğü açıklandı.

İsrail'in Gazze'deki Kayıplarından Yüzde 20'si Dost Ateşiyle Öldürüldü

Sputnik'in İsrail Savunma Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Gazze saldırılarında öldürülen 105 askerden 20'sinin dost ateşi veya kaza sonucu öldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından açıklanan yeni verilere göre kara saldırısı sırasında Gazze Şeridi'nde öldürülen 105 askerden 20'si dost ateşi ve diğer kazalar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Askerlerin on üçü hava saldırıları, tank ateşi ve silah ateşi de dahil olmak üzere yanlış tanımlama nedeniyle dost ateşiyle öldü. Bir asker kendilerine isabet etmesi istenmeyen ateş sonucu, diğer iki asker ise kazara yanlışlıkla açılan ateş sonucu öldürüldü.

İki askerin de İsrail güçleri tarafından patlatılan patlayıcılardan çıkan şarapnel parçaları nedeniyle öldüğü belirtildi. Askerlerin üzerinden geçen zırhlı araçların karıştığı olaylarda da iki asker hayatını kaybettiği ifade edildi. Ordu açıklamasında, dost ateşi vakaları da dahil olmak üzere devam eden çatışmaları sürekli olarak değerlendirdiği ve çıkarılan dersleri hızla uygulamaya koyduğu dile getirildi.