İsrail’in baskılarına ve uluslararası silahsızlanma çağrılarına sert yanıt

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail’in baskılarına ve uluslararası silahsızlanma çağrılarına sert yanıt verdi. Kasım, "Silahlarımızı İsrail’e teslim etmeyeceğiz" dedi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İsrail’in baskılarına ve uluslararası silahsızlanma çağrılarına sert yanıt
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Başkent Beyrut’ta düzenlenen Muharrem etkinliklerinde konuşan Naim Kasım:

İsrail’in Lübnan’ın iç işlerine karışma hakkı yoktur. Biz kendi meselelerimizi kendimiz çözeriz.” ifadelerini kullandı.

Kasım, İsrail’in, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü vurguladı ve “3 bin 700'den fazla kez ateşkesi ihlal ettiler” dedi.

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Silahsızlanma baskılarına da değinen Kasım, “Toprağımızı da, silahlarımızı da İsrail'e teslim etmeyiz. Bu, bir aşağılanma olur” diyerek direnişten vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

ABD’nin önerisi ise tartışma yaratmaya devam ediyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Hizbullah'ın askeri kanadının dağıtılmasını ve tüm silahların devlet kontrolüne geçmesini istediklerini açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 2024’te imzalanan ateşkese rağmen, İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. Bugüne kadar 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı. İsrail ordusu, güneydeki 5 stratejik tepeyi hala işgal altında tutuyor.

Bölgede tansiyon yüksek. Hizbullah geri adım atmazken, uluslararası baskı da artıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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