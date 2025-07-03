Süleymancılar, Beykoz’da Diyanet’e ait cami ve kuran kursunu yasadışı işletti

İstanbul Beykoz'da Süleymancılar diyanetin camisine ve lojmanına çöktü. Aydınlık Gazetesinden Kaan Arslan'ın yaptığı habere göre Süleymancılar, Beykoz'da bulunan Çavuşbaşı mahallesindeki Kur’ân kursunu da Diyanet’in adını ve olanaklarını kullanarak yasa dışı şekilde işlettiği ortaya çıktı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Süleymancılar, Beykoz’da Diyanet’e ait cami ve kuran kursunu yasadışı işletti
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İstanbul Beykoz'da Süleymancılar diyanetin camisine ve lojmanına çöktü. Aydınlık Gazetesinden Kaan Arslan'ın yaptığı habere göre Süleymancılar, Beykoz'da bulunan Çavuşbaşı mahallesindeki Kur’ân kursunu da Diyanet’in adını ve olanaklarını kullanarak yasa dışı şekilde işlettiği ortaya çıktı.

Süleymancılar cemaati, İstanbul Beykoz'da devletin ve milletin mülklerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak inanılmaz bir menfaat elde ediyorlar.

Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaati, Diyanet’in camisine ve lojmanına çöktü. Süleymancılar, İstanbul Beykoz’da aynı ilçenin Çavuşbaşı mahallesindeki Kur’ân kursunu da Diyanet’in adını ve olanaklarını kullanarak yasa dışı şekilde işlettiği ortaya çıktı. Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Arslan, Süleymancıların camileri nasıl ele geçirdiğini tek tek anlattı.

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''Örneğin bir cami halkın desteği ile yapılırken bir dernek kuruluyor. O dernek de camiinin sahibi oluyor. Fakat dernek yönetimlerini Süleymancılar önce üye olarak sonra yönetimleri ele geçirerek kendi zimmetlerine alıyorlar ve bununla birlikte o mülkleri almış oluyorlar. Yani aslında milletin kendi imkanlarıyla yaptırmış olduğu bu ibadethaneleri Süleymancılar kendi menfaatleri için kullanıyor.''

Diyanet İşleri Başkanlığının tabelasını da uzun yıllar izinsiz bir şekilde kullanan Süleymancılar, çöktükleri lojmanlarda yabancı uyruklu kişileri barındırıyor.

Arslan, Süleymancılar yönetimindeki Beykoz Çavuşbaşı Hacı Emine Yartaş Yatılı Kız Kur’an Kursu’nun, uzun yıllar bürokrasi desteğiyle yasa dışı faaliyet yürüttüğünü de aktardı.

''Burası normalde kaçak bir yapı. Tapusu yok. Yatılı kurs olarak işletme üzerine herhangi bir ruhsatı yok. Diyanetle yapılmış olan protokol 2019'da bitmiş. Süleymancılar burayı 6 yıldır izinsiz bir şekilde hiçbir protokol ve yönetmeliğe uymadan sürdürüyorlar.''

Durumdan rahatsız olan Beykoz halkı da milletin malına çöktüğü gerekçesiyle imza toplayarak cemaatin buradan tahliye edilmesini istemişti. Ancak denetimin yapılmadığını belirten vatandaşlar, cemaatin yasa dışı işlerine de göz yumulduğunu belirtti.

''Devletin burada ne yazık ki bir denetim eksikliği var. İlçenin Kamu görevlileri buna göz yumuyor. Kuran kursunun ne bir yangın merdiveni var ne tapusu var ne müftülükle yapılmış herhangi bir resmi anlaşmaları var. Tamamen kaçak, tamamen kanun dışı. Ve maalesef birileri buna göz yumuyor. Ancak Beykozlular bundan çok rahatsız. Süleymancıların genel olarak bütün işlerinin kaçak göçek yapmalarından rahatsızlar.''

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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