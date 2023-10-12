İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında Can Kaybı 1537'ye Yükseldi
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarında ölenlerin sayısı 500'ü çocuk olmak üzere 1537'ye ulaştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 612 kişi yaralandı.
Bakanlık, önceki açıklamasında 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını açıklamıştı.