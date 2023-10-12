İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında Can Kaybı 1537'ye Yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 612 kişi yaralandı.

Bakanlık, önceki açıklamasında 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını açıklamıştı.