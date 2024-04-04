İsrail'in Gazze Şifa Hastanesi saldırısından sağ kurtuldu! Vücudunun %70'i yandı

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskında vücudunun %70'i yanmış bir şekilde sağ kurtuldu. Baskında tüm ailesini kaybetti 12 yaşındaki Ömer Al Hosary.

Canının acısını "Vücudum çok büyük bir acı var. Buradan boğazıma bir hortum geçiriyorlar. Kendimi tabutun içindeymişim gibi hissediyorum." şeklinde ifade etti.

Ömer Al Hosary'in tedavi olduğu Kemal Advan Hastanesi doktoru da, Hosary'nin çok ağrılarının olduğunu, onun için ağır sakinleştiriciler veriyoruz fakat vücudunun yüzde 70'i yanmış durumda olduğunu söyledi.